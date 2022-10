AAP सांसद राघव चड्ढा ने अबू धाबी में फंसे पंजाबी श्रमिकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की

AAP MP: आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में फंसे पंजाब के करीब 100 अप्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और जल्द से जल्द निकालने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखा है. विदेश मंत्री को लिखे पत्र में, सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अबू धाबी में एक निजी फर्म, स्क्वायर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम करने वाले पंजाब के लगभग 100 मूल निवासी बिना पासपोर्ट के फंसे हुए हैं, क्योंकि उक्त फर्म ने उनके ठेके कथित तौर पर समाप्त कर दिया है.

उन्होंने कहा कि इसके कारण पंजाबी कामगार ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद भारत नहीं लौट पा रहे हैं. जबकि उनके परिवार उनके टिकट की व्यवस्था करने को तैयार हैं. आप के वरिष्ठ नेता ने अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री से कहा, मैं इस मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप और दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश जारी करने का अनुरोध करता हूं कि वे फंसे हुए व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करें ताकि उनकी जल्द भारत वापसी की व्यवस्था की जा सके.

I wrote to EAM @DrSJaishankar requesting his immediate intervention in repatriation of a group of immigrant workers from Punjab stranded in Abu Dhabi, UAE.

We are committed to ensuring safety and well-being of our people. pic.twitter.com/aCNBlGZCcM

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) October 27, 2022