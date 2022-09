MCD Schools: MCD स्कूलों की 'दुर्दशा' दिखाने से डर गए अधिकारी! AAP विधायकों को रोकने के लिए जारी किया ये अजीब आदेश

New Order on Entry on MCD Schools: राष्ट्रीय पार्टी बनने की चाहत के साथ आगे बढ़ रही आम आदमी पार्टी (AAP) लगातार स्कूल-अस्पतालों के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है. अब उसके दिल्ली के विधायकों ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूलों में जाकर वहां की दुर्दशा की पोल खोल रहे हैं. इसके लिए वे फेसबुक, ट्विटर पर लाइव स्ट्रीमिंग कर इन स्कूलों के अंदर का हाल दुनिया को बता रहे हैं. अपनी पोल खुलते देख अब MCD के अधिकारियों ने अब AAP विधायकों को रोकने के लिए अजीब आदेश जारी कर दिया है.

MCD ने मंगलवार को जारी किया आदेश

दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी आगंतुक को स्कूल परिसरों की तस्वीरें या वीडियो लेने की अनुमति नहीं होगी. आदेश में चेतावनी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जबरन स्कूल परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी.

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘27 अगस्त को खुद को अभिभावक बताते हुए कुछ असामाजिक तत्व नंदनगरी के सर्वोदय बाल विद्यालय में प्रवेश कर गए थे. इसके बाद उन्होंने स्कूल के शिक्षक पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसी तरह पिछले साल 3 सितंबर को भी अन्य एमसीडी स्कूल में ऐसी ही घटना हुई थी.’

बाहरी लोगों का स्कूल में प्रवेश वर्जित

आदेश में कहा गया है, ‘छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों सहित सभी संबंधित लोगों को स्कूल को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए. वहां पर विभाग की अनुमति से ही बाहरी लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए.’

शिक्षा-स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे हैं केजरीवाल

बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इन दिनों गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में लगातार दौरे कर रहे हैं. इन तीनों राज्यों में जल्द ही असेंबली के चुनाव होने वाले हैं. अपनी सभाओं में केजरीवाल बार-बार शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे हैं. वे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर जबरदस्त काम करके लोगों की जिंदगी सुधार दी है, जबकि बीजेपी इन पर कोई काम नहीं करना चाहती.

