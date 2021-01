स्वदेशी वैक्सीन Covaxin को पानी जैसा बताने पर Adar Poonawalla ने दी सफाई, कहा- भ्रम की स्थिति है

नई दिल्ली: भारत (India) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ दो वैक्सीन (Vaccine) को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही कई विवाद भी सामने आने लगे हैं. स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) को पानी जैसा बताने पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने ट्वीट कर सफाई दी है.

अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से भ्रम की स्थिति है. सभी देशों को वैक्सीन के निर्यात की अनुमति है और भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के संबंध में कोई भी गलत जानकारी फैलने पर ज्वाइंट पब्लिक स्टेटमेंट दिया जाएगा.'

I would like to clarify two matters; as there is confusion in the public domain, exports of vaccines are permitted to all countries and a joint public statement clearing up any recent miscommunication with regards to Bharat Biotech will be made.

