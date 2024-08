Indian Army Drone: Brahmos के बाद अब पाकिस्तान में गिरा सेना का ये हथियार, भारत बोला- वापस लौटाओ

Indian Army Brahmos: तकनीकी खराबी के कारण भारतीय सेना का एक छोटा ड्रोन अनजाने में बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में चला गया. पाकिस्तानी सेना ने इस ड्रोन को बरामद कर लिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय सेना ने ड्रोन लौटाने के लिए पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन पर एक मैसेज दिया है. अधिकारी ने कहा, 'सुबह 9:25 बजे, एक छोटा ड्रोन भारतीय क्षेत्र में ट्रेनिंग मिशन पर था और उसमें तकनीकी खराबी आने के कारण उस पर कंट्रोल नहीं रहा जिससे ड्रोन पाकिस्तान के निकियाल सेक्टर की ओर चला गया.'

पाकिस्तान को हॉटलाइन पर भेजा मैसेज

उन्होंने कहा, 'मीडिया में आई जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिकों ने उस ड्रोन बरामद कर लिया है. इसे लौटाने के लिए पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन पर एक संदेश दिया गया है.' अधिकारियों के मुताबिक, ड्रोन भिंबर गली इलाके के अंदरुनी हिस्सों में ट्रेनिंग फ्लाइट पर था.

At 9.25 am, a Mini UAV on a training mission well within the Indian Territory lost control due to a technical malfunction and drifted into the Nikial Sector of Pakistan opposite our Bhimber Gali Sector. As per media inputs, Pak troops have recovered the same. A hotline message… pic.twitter.com/5zBzvPJkIL

— ANI (@ANI) August 23, 2024