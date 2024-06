60% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी, 7 साल का कार्यकाल; क्या अग्निपथ योजना में हो रहे ये बदलाव? सरकार ने सबकुछ किया साफ

Has Agnipath Scheme been relaunched: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान दावा किया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे. इसके बाद चुनावी नतीजे आने के बाद यह भी मामला सामने आया कि एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी अग्निवीर योजना (Agniveer Scheme) में बदलाव का मुद्दा उठाया है. दावा यहां तक किया जाने लगा कि सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है और इसके तहत 60 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी नौकरी के साथ ज्यादा सैलरी और 7 साल का कार्यकाल करने का दावा किया गया. लेकिन, अब सरकार ने इसको लेकर सबकुछ साफ कर दिया है.

सरकार ने बदलाव की खबरों को किया खारिज

सरकार ने अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को बदलाव के साथ फिर से शुरू करने की खबरों को खारिज कर दिया है. सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तरह की सभी मैसेजेस को फर्जी बताया है. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि अग्निवीर योजना (Agniveer Scheme) को लेकर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने अपने एक्स हैंडल पर स्पष्ट किया, 'एक फर्जी व्हाट्सएप संदेश में दावा किया गया है कि अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को कई बदलावों के साथ समीक्षा के बाद 'सैनिक सम्मान योजना' के रूप में फिर से शुरू किया गया है. इसमें सेवा की अवधि को बढ़ाकर 7 साल करना, 60 प्रतिशत स्थायी कर्मचारी और बढ़ी हुई सैलरी शामिल है. भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है.'

A #fake WhatsApp message claims that the Agnipath Scheme has been re-launched as 'Sainik Saman Scheme' after review with several changes including duty period being extended to 7 years, 60% permanent staff & increased income#PIBFactCheck

GOI has taken no such decision pic.twitter.com/1a3zmuVjfk

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2024