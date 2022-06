Agnipath Scheme: NSA डोभाल की चेतावनी पर ओवैसी का पलटवार, याद दिलाया चीन का 'अतिक्रमण'

Agnipath Scheme Protest: अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अग्निपथ योजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की टिप्पणियों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि सैन्य अधिकारियों के बाद अग्निपथ भर्ती योजना का बचाव करने के लिए एनएसए को आगे किया गया है. '56-इंच' में अपने फैसलों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है और वह दूसरों के पीछे छिप रहे हैं.

ओवैसी ने NSA को याद दिलाया चीन का अतिक्रमण

What does NSA mean by not tolerate? Chinese forces continue to be in control of our territory in Ladakh that they ingressed into 2020 and we have been unable to reverse that. Hundreds of square kilometres of area is now not being patrolled by our soldiers for over 25 months. https://t.co/2xyMwIjEbv

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 21, 2022