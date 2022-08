Air pollution: एयर पॉल्यूशन का हॉटस्पॉट बन रहे देश के छोटे शहर, ट्विन टावर विध्वंस से मिलता है ये सबक

Air pollution in small cities: सोमवार यानी 29 अगस्त 2022 को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 122 है, जबकि 28 अगस्त को नोएडा में ट्विन टावर ढहाए जाने के 5 घंटे बाद ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे आ गया था.दिल्ल-एनसीआर का औसत AQI 28 अगस्त को भी 150 के आसपास ही बना रहा. इस एक लाइन के छोटे से डाटा में बहुत बड़ा सबक छिपा है. हमने टनों के धूल के गुबार से निपटने के लिए की जो तैयारी की थी, वही तैयारी हमें हर रोज़ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, अब देश के छोटे-छोटे शहरों में गर्मियों के मौसम में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है.

छोटे शहरों में बढ़ता प्रदूषण

आमतौर पर प्रदूषण की बात सर्दियों में की जाती है, जब धुंध और स्म़ॉग दिखती है. लेकिन आप शायद नहीं जानते कि भारत के छोटे बड़े हर शहर में प्रदूषण लगभग पूरे साल हमारी सांसे घोंट रहा है. सेंटर फॉर साइंस की ताजा रिसर्च के मुताबिक अब प्रदूषण के हॉट स्पॉट केवल दिल्ली और नोएडा नहीं हैं, राजस्थान का भिवाड़ी, हरियाणा का रोहतक और झज्जर तक दिल्ली जैसे ही खतरनाक वायु प्रदूषण की चपेट में हैं. तो फिर, ट्विन टावर विध्वंस के दौरान की तैयारियों से हम सीख क्यों नहीं लेते. आज हम आपको गर्मियों के प्रदूषण के ताज़ा आंकड़े भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि विध्वंस के Twin Tower Episode से हम पर्यावरण के लिहाज़ से क्या सीख सकते हैं.

रविवार दोपहर ढाई बजे 9 सेकेंड में ट्विन टावर के ढह जाने के बाद इतनी ही देर तक धूल का एक गुब्बारा नज़र आया. फिर सब नीचे जमा हो गया लेकिन लोगों की सांसों में घुलने के लिए हवा में ठहरा नहीं क्योंकि बिल्डिंग गिरेंगी और धूल उड़ेगी और इसका अनुमान लगाते हुए वॉटर स्प्रिंक्लर लगे थे, एंटी स्मॉग गन तैनात थी, आसपास की इमारतें कपड़े से ढकी थीं, वक्त रहते सब एक्शन में आ गए थे. नोएडा अथॉरिटी ने शाम को एयर क्वालिटी का डाटा जारी किया जो 100 के नीचे था जबकि दिल्ली एनसीआर में 100 के नीचे एयर क्वालिटी होना तेज बारिश के दिन ही नसीब होता है.

AQI & PM Level #HourlyUpdate at 21:00 hrs. The levels continue to be within acceptable limits.#TwinTowerDemolition pic.twitter.com/tRLQnh8QJt

— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) August 28, 2022