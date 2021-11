पंजाब CM चन्नी के घर के बाहर अकाली कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के कार्यकर्ता पंजाब (Punjab) के चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन में सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) भी मौजूद हैं. पुलिस ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं (Akali Dal Workers) को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई है.

सीएम चन्नी पर राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक

सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया कि आज अकाली कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी पर राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की है. विधायकों के फ्लैट्स की घेराबंदी और बैरिकेडिंग के बावजूद घेराव सफल रहा. सीएम चन्नी को अकाली कार्यकर्ताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि फोटो खिंचवाना बंद करें और वादे पूरे करें.

Akali workers today conducted a political surgical strike on CM @CHARANJITCHANNI by succeeding in gherao of his residence despite garrisoning of MLA flats & multiple barricading. @Akali_Dal_ has sent a clear message to CM - stop photo-ops & fulfil promises made to Punjabis. 1/N pic.twitter.com/rkPRo5u3op — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 6, 2021

अकाली कार्यकर्ताओं पर बरसाईं लाठियां- बादल

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार और इसका मुख्यमंत्री जो केवल लूट में दिलचस्पी रखता है, ने अकाली कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाईं जो शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की आवाज उठा रहे थे. हमारी मांग है कि कपास उगाने वाले किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा और पेट्रोल-डीजल पर राज्य वैट में 10 रुपये प्रति लीटर कम करे.

This corrupt Cong govt & it’s CM who is only interested in loot & scoot lathi charged peaceful Akali workers raising voice of farmers demanding compensation of Rs 50,000/acre for cotton growers & reduction in State VAT on petrol & diesel by Rs 10/Ltr in front of CM residence.2/N pic.twitter.com/UigTZpX9vH — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 6, 2021

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पिंक बॉलवार्म की वजह से कपास की फसल बर्बाद हो गई है लेकिन कपास उगाने वाले किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बार-बार दिल्ली जाने के बजाय पंजाब पर ध्यान दें.

Pink bollworm has destroyed the cotton crop and unfortunately, compensation to the cotton farmers is still awaited. CM @CHARANJITCHANNI, instead of frequent visits to Delhi, can you please focus on Punjab? pic.twitter.com/lo8dKNiJk7 — Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) November 6, 2021

