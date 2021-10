चुनावी रैली में अखिलेश को याद आए जिन्ना, नेहरू-गांधी से कर दी तुलना

लखनऊ: यूपी के हरदोई जिले में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने लखनऊ पब्लिक स्कूल में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanth) पर जमकर हमला बोला. इस दौरान अखिलेश यादव ने सरदार बल्लभ भाई पटेल (Sardar Vallabh Bhai Patel) के बहाने पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना (Muhammad Ali Jinnah) को भी याद किया. अखिलेश ने कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और बैरिस्टर बने.

बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी विचारधारा जो सबको जाति और धर्म में बांटने का काम करे, हम ऐसी विचारधारा को नहीं मानेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता और ना ही मोबाइल चलाना आता है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने लैपटॉप नहीं बांटा. योगी सरकार पर हमलावर अखिलेश ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि धुआं उड़ाने वाली सरकार को धुएं में उड़ा दो.

#WATCH | Sardar Patel, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and (Muhammad Ali) Jinnah studied in the same institute. They became barristers and fought for India's freedom... It was Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel who imposed a ban on an ideology (RSS): SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/Pz3HkSrqn8