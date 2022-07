Weather Forecast 24 July: आज जमकर बरसेंगे बादल! IMD का पूर्वानुमान, इन राज्यों में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट

Weather Today, 24July 2022: देशभर के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कई राज्यों में बूंदाबादी और बौछार पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है. आईएमडी ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जताया है. वहीं राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आईएमडी ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम के ताजा बुलेटिन के मुताबिक 24 से 27 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर, राजस्थान (Rajasthan), उत्तराखंड (Uttarakhand) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भारी बारिश (Heavy Rainfall) होने का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

भारी बारिश का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने बीते सोमवार तक लगातार ओडिशा में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. इसके अलावा मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक गरज के साथ-साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 25 जुलाई तक तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. वहीं पश्चिम बंगाल (West Bengal) और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों खासकर सिक्किम और आस-पास भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिनों यानी 27 जुलाई तक लगातार बारिश होने का अनुमान जताया है.

(i) Isolated very heavy to extremely heavy rainfall spell likely to continue over Telangana during 23rd-25th July and decrease thereafter.

(ii) Isolated heavy to very heavy rainfall spell likely over Gujarat Region, Rajasthan, East Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Vidarbha; pic.twitter.com/px4L4JqaSi

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 23, 2022