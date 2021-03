BJP ने खोली शरद पवार के दावे की पोल, Amit Malviya ने अनिल देशमुख का वीडियो शेयर कर कहा- झूठ बोल रहे हैं NCP चीफ

नई दिल्ली: मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है और बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) का बचाव किया. लेकिन शरद पवार खुद के दावे पर घिर गए और वीडियो ने अनिल देशमुख का एक वीडियो शेयर कर सवाल उठाया.

शरद पवार (Sharad Pawar) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि अनिल देशमुख और सचिन वझे के बीच बातचीत के आरोप गलत हैं, क्योंकि फरवरी महीने में देशमुख अस्पताल में भर्ती थे. इस दौरान शरद पवार ने अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने का पर्चा भी दिखाया और कहा कि कोरोना वायरस की संक्रमण की वजह से वह 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे. इसके बाद 16 फरवरी से 27 फरवरी तक वह होम आइसोलेशन में थे. शरद पवार ने कहा, 'इससे यह साफ हो जाताया है कि अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गलत थे, ऐसे में उनके इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है. परमबीर सिंह के आरोपों से महाराष्ट्र सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ेगा.'

शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने उनके दावों को झूठा वताया और बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय (Amit Malviya) ने दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने अनिल देशमुख का एक वीडियो रीट्वीट किया, जिसमें वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. अमित मालवीय ने आरोप लगाया, 'शरद पवार का दावा है कि अनिल देशमुख 5-15 फरवरी से अस्पताल में और 16-27 फरवरी को होम आइसोलेशन में थे. लेकिन अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.'

Sharad Pawar claims Anil Deshmukh was in hospital from 5-15 Feb and in quarantine from 16-27 Feb.

But Anil Deshmukh was holding a press conference on 15 Feb...

How lies fall flat! https://t.co/ceZGxFaIYz

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 22, 2021