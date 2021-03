बंगाल चुनाव: अमित मालवीय ने साधा Mamata Banerjee पर निशाना, कहा- 'हार के डर से नहीं छोड़ पा रहीं नंदीग्राम'

नई दिल्‍ली: बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल चुनाव के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि बंगाल विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा.

उन्‍होंने कहा, 'बंगाल विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पिछले तीन दिनों से नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल पा रही हैं. उनका डर साफ दिखाई दे रहा है, वो इस चुनाव क्षेत्र को छोड़ ही नहीं पा रही हैं, दूसरी सीटों को वह पूरी तरह इग्‍नोर कर रही हैं. लेकिन इन सब के बावजूद वो हार रही हैं. बीजेपी दूसरे चरण में भारी बहुमत हासिल करेगी.'

There are 30 seats in phase two of Bengal polls but Mamata Banerjee has not been able to get out of Nandigram for the last 3 days! Despite her apparent nervousness and staying put in the constituency, ignoring other seats going to poll, she is losing...

BJP will sweep phase two!

