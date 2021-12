अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के नाम को ABCD से जोड़ा, बताया नया फुल फॉर्म

नई दिल्ली: यूपी में जैसे जैसे विधान सभा चुनावों (UP Election 2022) के ऐलान का समय निकट आ रहा है. वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है. इस कड़ी में आज बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने समाजवादी पार्टी (SP) की एबीसीडी (ABCD) बताते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को जबरस्त तरीके से घेरा.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हरदोई (Hardoi) की एक जनसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी में A का मतलब 'अपराध और आतंक', B का मतलब 'भाई-भतीजावाद', C का मतलब 'करप्शन' और D का मतलब 'दंगा' होता है. ऐसे में प्रदेश की जनता को इस पार्टी और उसके नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है.

ABCD of the Samajwadi Party is different. For them A means 'Apradh and Aatank', B means 'Bhai-Bhatijavad', C means 'Corruption' and D means 'Danga': Union Home Minister Amit Shah during a public rally in Hardoi pic.twitter.com/0piqlnBOMr

जेपी नड्डा ने जोड़ा दंगों से नाता

वहीं दूसरी ओर बीजेपी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (J P Nadda) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हापुड़ (Hapur) में कहा, 'अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में 700 दंगे हुए थे. यही इनका ख़ानदान है इनके पास खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग हैं. सीएम रहते हुए अखिलेश यादव ने 15 आतंकियों के मुकदमे वापस करवाए, कोर्ट भी इसके खिलाफ था.'

अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में 700 दंगे हुए थे। यही इनका ख़ानदान है इनके पास खाने के दांत अगल और दिखाने के दांत अलग हैं। CM रहते हुए अखिलेश यादव ने 15 आतंकवादियों के मामले वापस करवाए, कोर्ट भी इसके ख़िलाफ था: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा pic.twitter.com/QijRbeT8lg — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 28, 2021

PM मोदी ने पहले की सरकारों पर साधा निशाना

इसी तरह यूपी के कानपुर में मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें कुछ करने के लिए सोचती थीं लेकिन अब सीधे काम पर अमल होता है. मोदी ने कहा, 'पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज कुछ कर गुजरने, काम करके नतीजे लाने की सोच है. पहले अगर समस्‍याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी संकल्प लिए जाते हैं. आत्मनिर्भर भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.'

इसी तरह बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी की पहले की सरकार का जिक्र करते हुए उनपर हमला तीखा हमला बोला. जाहिर है कि यूपी चुनावों से पहले सियासी सोमवार में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख को बीजेपी ने चौतरफा घेरने की कोशिश की है.