घोड़ी पर बैठकर एयर होस्टेस की निकली बारात, ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आई दुल्हन

नई दिल्ली: बिहार के गया में एक अनोखी शादी सामने आई है जहां एक एयर होस्टेस ने कुछ अलग करना चाहा और घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात निकाली. वह बचपन से ही चाहती थी कि जब वह दुल्हन बनेगी तो बारात लेकर दूल्हे के घर जाएगी और उसने हकीकत में ऐसा कर भी दिखाया.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो एयरलाइंस में सीनियर एयर होस्टेस अनुष्का गुहा ने मंगलवार को घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात निकाली और शादी की जगह पर पहुंची. दुल्हन के साथ उनके परिचित और दोस्त बैंड पार्टी के साथ डांस करते नजर आए.

Setting aside tradition, an air hostess in a private airline rode a mare to her wedding venue in #Gaya. pic.twitter.com/Q9mBkovjP4

— IANS Tweets (@ians_india) December 15, 2021