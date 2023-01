अमरावती नहीं अब ये शहर बनेगा आंध्र प्रदेश की राजधानी, CM जगन रेड्डी ने किया ऐलान

Visakhapatnam will be capital of Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य की राजधानी को विशाखापत्तनम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. यानी अब अमरावती नहीं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी. मार्च में विशाखापत्तनम में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वह आने वाले महीनों में बंदरगाह शहर में अपना कार्यालय स्थानांतरित करेंगे.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'यहां मैं आपको विशाखापत्तनम में आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी बनने जा रही है. मैं खुद भी आने वाले महीनों में विशाखापत्तनम में ट्रांसफर हो जाऊंगा.'वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है.

तीन राजधानी बनाने का मिला था प्रस्ताव

पिछले साल नवंबर में, जगन मोहन रेड्डी सरकार ने आंध्र प्रदेश के विवादास्पद विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम, 2020 को निरस्त कर दिया था, जिसका उद्देश्य राज्य के लिए तीन राजधानियां बनाना था.

राज्य सरकार ने तीन राजधानियों, विशाखापत्तनम (कार्यकारी राजधानी), अमरावती (विधायी राजधानी) और कुरनूल (न्यायिक राजधानी) का प्रस्ताव दिया था. मुख्यमंत्री जगन ने आगे कहा कि राज्य सरकार 3 और 4 मार्च को विशाखापत्तनम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कॉर्पोरेट समुदाय से बैठक में भाग लेने और राज्य में निवेश करने का अनुरोध किया.

