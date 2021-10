LAC पर चीन की हरकतों पर पैनी नजर, पाकिस्तान को दी गई चेतावनी: सेना प्रमुख एमएम नरवणे

नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे (Genral M M Narvane) ने चीन (China) को कड़ा संकेत देते हुए कहा कि सीमा पर किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है. सेना प्रमुख की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बॉर्डर पर बनी वर्तमान स्थितियों के बीच भारत ने भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है.

जनरल नरवणे ने कहा, 'पिछले 6 महीने से हालात सामान्य हैं और लगातार बातचीत भी हो रही है. जल्द ही तेरहवें दौर की बातचीत होगी और मामला सुलझ जाएगा. बातचीत से हर मसला सुलझ सकता है. चीन ने सीमा पर भारी डेप्लॉयमेंट किया है. हम भी मॉनिटर कर रहे हैं इसलिए हमने भी वहां उतने सैनिकों की तैतानी की है जितनी चीन ने की है.'

We're regularly monitoring all their movements. Based on inputs we get, we're also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of troops that are needed to counter any threat. At the moment, we're quite well poised to meet any eventuality:Army chief pic.twitter.com/QVykLeXsLO

— ANI (@ANI) October 2, 2021