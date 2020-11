सेना का सीमा पर दीवाली समारोह, दहल उठा होगा दुश्मनों का दिल

जम्मू : दिवाली के शुभ अवसर पर कुपवाड़ा (Kupwada) के विलगाम (Vilgam) में भारतीय सेना के जवानों ने राष्ट्र को शुभकामनाएं देने के लिए दीवाली समारोह का आयोजन किया.

पाकिस्तान को कड़ा संदेश

भारतीय सेना का ये विशाल आयोजन दरअसल पाक सेना के लिए कड़ा संदेश और चेतावनी भी है कि वो भारतीय सैनिकों की उच्च नैतिकता और प्रदर्शन को कम ना समझें. और भारत की सीमा पर किसी भी तरह की गुस्ताखी का उसे माकूल और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा.

भगवान राम के अयोध्या लौटने से जुड़े इस त्योहार के मौके पर भारतीय सेना ने एक बार फिर ना'पाक' पड़ोसियों को मर्यादा में रहने की चेतावनी देते हुए ट्वीट भी किया है. जिसमें पर्व की शुभकामनाओं के साथ नेशन फर्स्ट की उक्ति भी देखने को मिली.

General MM Naravane #COAS and all ranks of #IndianArmy extend greetings on the occasion of “Diwali”. On this day, let us remember the valour and sacrifice of our bravehearts. #NationFirst#HappyDiwali#IndianArmy pic.twitter.com/m2aBhETlsD

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 14, 2020