Uttarakhand: मुफ्त बिजली पर भिड़े Arvind Kejriwal और Pushkar Singh Dhami, कही ये बात

नई दिल्ली: उत्तराखंड में चुनाव (Uttarakhand Assembly Elections) के मद्देनजर अपने दौरे से एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को लोगों से पूछा कि बिजली का उत्पादन करने वाले राज्य के लोगों को राष्ट्रीय राजधानी के वासियों की तरह मुफ्त में बिजली क्यों नहीं मिल सकती.

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है, दूसरे राज्यों को बेचता भी है. फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? दिल्ली अपनी बिजली नहीं बनाता, दूसरे राज्यों से खरीदता है. फिर भी दिल्ली में बिजली फ्री है. क्या उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? कल देहरादून में मिलते हैं.'

बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को देहरादून के दौरे पर जाएंगे. आप ने उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

केजरीवाल को जवाब देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि उनके पास चुनाव के लिए एजेंडा हो सकता है लेकिन हमारा एजेंडा राज्य के लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करना है. हम चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं. विकास ही हमारे सामने चुनौती है.

He may have an agenda for election but our agenda is to give the best work to the people of the state. We're not working for the sake of elections. Development is the only challenge in front of us: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami on Delhi CM Arvind Kejriwal's tweet pic.twitter.com/iJ5zJoOSO0

