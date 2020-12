नए Coronavirus पर हड़कंप, Arvind Kejriwal ने की ये मांग, हर्षवर्धन ने दिया जवाब

नई दिल्ली: इंग्लैंड में कोरोना वायरस (Corona Virus) के नए स्वरूप (Strain) को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. यूरोपीय संघ (European Union) के कई देशों ने ब्रिटेन (Britain) से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है. कई और देश ऐसे प्रतिबंधों को लेकर विचार कर रहे हैं. कोरोना वायरस के नए स्वरूप को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगाने की मांग की है. उनकी इस मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जवाब दिया है.

ब्रिटेन में नए सिरे से कोरोना संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार जरूरत के मुताबिक कदम उठा रही है. अभी फ्लाइट पर किसी तरह का बैन नहीं है. इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है और वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है. ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट बैन करनी चाहिए.

New mutation of corona virus has emerged in UK, which is a super-spreader.

I urge central govt to ban all flights from UK immediately.

