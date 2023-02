Manish Sisodia की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले- ज्यादातर CBI अधिकारी थे खिलाफ; BJP ने किया पलटवार

राजनीतिक दबाव में हुई गिरफ्तारी: अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को गिरफ्तार करने के खिलाफ थे और उनके मन में सिसोदिया के लिए बहुत सम्मान है. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष (Manish Sisodia) की गिरफ्तारी के खिलाफ थे. वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. लेकिन, उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी.'

I am told that most CBI officers were against Manish’s arrest. All of them have huge respect for him and there is no evidence against him. But the political pressure to arrest him was so high that they had to obey their political masters

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 27, 2023