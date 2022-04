Vladimir Putin: क्या इस बीमारी से जूझ रहे हैं पुतिन? लेटेस्ट फोटो में हाथ के मूवमेंट ने चौंकाया, देखिए Video

Vladimir Putin shakes hand uncontrollably in new video: एक हालिया वीडियो फुटेज में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कांपता हुआ हाथ दिखने के बाद उनकी खराब सेहत की अटकलें लग रही हैं. पुतिन और उनके बेलारूसी समकक्ष अलेक्ज़ेंडर लुकाशेंको (Alexander Lukashenko) की मीटिंग के फुटेज में पुतिन अपने हाथ को कांपने से रोकने के लिए उसे छाती पर रखते दिख रहे हैं.

'द मिरर' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मीडिया की ओर से बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की जो तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए थे अब उन्हीं के आधार पर ऐसी अफवाह और खबरें चल रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन पार्किंसंस (Parkinson) बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Twitter Deal: ट्विटर की डील में China का हाथ? Amazon के मालिक Jeff Bezos ने उठाए सवाल

पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर ने अपनी पोस्ट में उनकी उम्र और भावभंगिमाओं को लेकर अपनी बात रखी थी. वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी पुतिन की सेहत को लेकर तरह तरह की अटकलों का दौर चल रहा है. लोग अलग अलग तरीके से पुतिन पर तंज कस रहे हैं. देखिए ऐसा ही एक और वीडियो.

dictators can be brutal

they can be capricious

but they can’t be weak

serious problem for putin pic.twitter.com/OGFejK09i9

— ian bremmer (@ianbremmer) April 22, 2022