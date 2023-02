Asaduddin Owaisi के घर पर हमला, अज्ञात लोगों ने फेंके पत्थर; शिकायत दर्ज

Asaduddin Owaisi Attacked: एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के घर पर हमला किया गया है. हमला दिल्ली (Delhi) में अशोका रोड (Ashoka Road) स्थित आवास पर हुआ है. घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. वारदात के बाद ओवैसी के घर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं. शिकायत के मुताबिक, जब ओवैसी रात में घर लौटे तो देखा कि उनके घर पर शाम को पत्थरबाजी हुई है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) मामले की जांच में जुटी हुई है.

ओवैसी के घर पर फेंके गए पत्थर

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पत्थर फेंके जाने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी के घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं. वारदात के बाद ओवैसी ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में ओवैसी ने कहा कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की है.

Delhi | Visual from outside the residence of AIMIM chief Asaduddin Owaisi at Ashoka road. As per the complaint filed by him, he found after returning at night that stones were thrown at his residence in the evening yesterday. pic.twitter.com/UiRHTdWqu3

— ANI (@ANI) February 19, 2023