ओवैसी के घर पर फेंकी गई काली स्याही, वीडियो शेयर कर कहा- सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं

Asaduddin Owaisi Delhi Home: एमआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर बवाल हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात उपद्रवियों ने उनके घर पर स्याही फेंकी है. इतना ही नहीं ओवैसी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उनके घर के बाहर काफी हलचल दिख रही है. वीडियो में पुलिस भी दिखाई दे रही है. ओवैसी के घर के सामने लगे नेम प्लेट को साफ भी किया जा रहा है और पुलिस इस दौरान पूछताछ करती हुई भी दिखाई दे रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए ओवैसी ने ट्विटर के जरिए सरकार पर निशाना साधा है.

ओवैसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने आज मेरे घर में काली स्याही से तोड़फोड़ की. मैं अब यह गिनती भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली आवास को कितनी बार निशाना बनाया गया है. जब मैंने दिल्ली पुलिस से पूछा कियह उनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा है, तो उन्होंने असहायता व्यक्त की है.

इतना ही नहीं ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह और ओम बिरला का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है. कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं. ओवैसी ने कहा कि उन गुंडों के लिए जो मेरे घर को निशाना बनाते रहते हैं. इससे मुझे डर नहीं लगता. इस कायरतापूर्ण व्यवहार को रोकें और मेरा सामना करें.

फिलहाल इस पर अभी तक पुलिस का आधिकारिक बयान आना बाकी है. बता दें कि ओवैसी इस समय दिल्ली में हैं. वे सांसद के तौर पर शपथ लेते समय चर्चा में आ गए जब उन्होंने विवादित नारा लगा दिया. संसद में उन्होंने जय फिलिस्तीन बोल दिया इसके बाद वे लोगों के निशाने पर आ गए.

Some “unknown miscreants” vandalised my house with black ink today. I have now lost count the number of times my Delhi residence has targeted. When I asked @DelhiPolice officials how this was happening right under their nose, they expressed helplessness. @AmitShah this is… pic.twitter.com/LmOuXu6W63

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 27, 2024