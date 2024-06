इजिप्ट के आसमान में गरजे भारतीय राफेल, पिरामिड के ऊपर दिखाया जलवा, ठहर गईं सबकी नजरें

IAF Rafale Egypt Pyramids: पिरामिडों का देश कहे जाने वाले इजिप्ट के आसमान में जब भारतीय राफेल गरजे तो धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी. दरअसल भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों ने इजिप्ट के राफेल के साथ फॉर्मेशन बनाकर गीजा के पिरामिड्स के ऊपर से उड़ान भरी. इजिप्ट में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते ने IAF टीम से मुलाकात कर उनको बधाई दी. दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करते हुए दोनों देशों की वायुसेना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में नजर आईं.

अमेरिका में रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भाग लेने के बाद भारतीय लड़ाकू विमान स्वदेश लौट आए हैं. इस एक्सरसाइज में भारतीय लड़ाकू विमानों ने हवा में जमकर करतब दिखाए. वापस लौटते हुए रीफ्यूलिंग के लिए भारतीय जेट्स पुर्तगाल के लाजेस में रुके, जहां पुर्तगाल में भारतीय राजदूत ने वायुसेना की टीम से मुलाकात की. इस दौरान भारतीय दस्ता दो टीमों में बंट गया और उसने इजिप्ट और की ग्रीस की वायुसेना के साथ उनके देशों में संयुक्त अभ्यास किया.

#IAF Rafale fighter jets finally returned to India on 26 Jun 24, after successful participation in Ex Red Flag in USA.

While on the return, a refuelling halt was planned at Lajes, Portugal, where Mr Manish Chauhan, the Indian Ambassador to Portugal, interacted with the IAF… pic.twitter.com/3tICq8reDq

