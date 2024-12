Assam Beef Ban: होटल हो या रेस्टोरेंट, किसी भी पब्लिक प्लेस पर बीफ नहीं खा सकेंगे; असम सरकार ने लगाया बैन

Beef Ban in Assam: असम के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में अब बीफ नहीं परोसा जा सकेगा. यही नहीं, किसी भी तरह के पब्लिक फंक्शन में भी बीफ की डिशेज नहीं सर्वे की जा सकेंगी. हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने बुधवार को इस बाबत प्रतिबंधों की घोषणा की. सरमा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 'पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है. यानी आप किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तरां में गोमांस नहीं खा सकेंगे...'

असम में बीफ पर किस तरह का बैन?

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा. साथ ही इसे किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा, इसलिए आज से हमने होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है.' राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गोमांस सेवन पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया गया.

#WATCH | Delhi: Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "...In Assam, we have decided that beef will not be served in any restaurant or hotel and also it will not be served in any public function or public place, so from today we have completely decided to stop the consumption of beef… pic.twitter.com/B4URmVRBTW

— ANI (@ANI) December 4, 2024