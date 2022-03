असेंबली चुनाव के नतीजों से पहले BJP का धमाकेदार प्रदर्शन, इस राज्य में जीत ली 80 में से 75 सीटें

Municipal Election Result: देश के 5 राज्यों में असेंबली चुनाव के नतीजे गुरुवार को सामने आएंगे. उससे पहले बीजेपी ने असम के निकाय चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है.

असम राज्य चुनाव आयोग (ASEC) की ओर से बुधवार को घोषित किए गए चुनाव परिणामों के अनुसार, बीजेपी ने असम के नगर निकाय चुनावों में कुल 80 में से 75 नगर निकायों पर कब्जा कर लिया है. भाजपा साथ गठबंधन में रहे असम गण परिषद ने 2 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की. इन चुनावों में राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. वह 80 में से केवल 1 नगरपालिका में ही जीत दर्ज कर पाई. जबकि 2 नगरों में अन्य दल जीते.

आयोग ने कहा कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में कुल 672 वार्ड भाजपा ने जीते हैं. वहीं कांग्रेस ने 71 और अन्य ने 149 वार्डों में जीत हासिल की है. जबकि कुल 57 वार्ड निर्विरोध जीते गए. ASEC के नतीजों के मुताबिक Mariani म्युनिसिपल बोर्ड के 10 में से 7 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. वहीं बची हुई 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया. इन चुनावों में 2 नगरों में त्रिशंकु नतीजे भी सामने आए.

चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह विशाल जनादेश ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है. इससे पार्टी को नए जोश के साथ प्रगति के एजेंडे को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी.

सरमा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, 'मैं सभी @BJP4Assam कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के विकास के आदर्शों को फैलाने के लिए अथक प्रयास किया. मैं असम के लोगों को बीजेपी और उसके सहयोगियों के नगर निकाय चुनावों में प्रचंड जीत के लिए कृतज्ञता में सिर झुकाता हूं.'

Adarniya Pradhan Mantri Ji: Guided by your grand vision and robust roadmap for NE's progress, Assam has pursued the path of prosperity of all. BJP & allies have been working relentlessly to address aspirations of people. Immensely blessed with your good wishes.@narendramodi https://t.co/F7Z70qAI63

