West Bengal: Babul Supriyo ने राजनीति से लिया सन्यास, फेसबुक पर पोस्ट लिख कही ये बात

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने राजनीति छोड़ने का एलान कर दिया है. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख सार्वजनिक राजनीति से सन्यास लेने की बात कही.

बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'अलविदा. मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूं. टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआई (एम) में से किसी ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं कहीं नहीं जा रहा. सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति को छोड़ना पड़ रहा है.'

BJP MP & ex-Union Minister Babul Supriyo quits politics, makes an announcement through his Facebook page.

"Goodbye. I'm not going to any political party. TMC, Congress, CPI(M) nobody has called me, I'm not going anywhere...One need not be in politics to do social work," he posts pic.twitter.com/MLSHfaFq6x

— ANI (@ANI) July 31, 2021