कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, 'लड़कियों को पर्दे में नहीं रखते इसलिए होते हैं ज्यादा रेप'

नई दिल्ली: हिजाब विवाद आए दिन नया मोड़ ले रहा है. अब इस मुद्दे को एक नया एंगल देते हुए कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जमीर अहमद ने दावा किया है कि भारत में बलात्कार की दर दुनिया में 'सबसे ज्यादा' है. इसकी वजह उन्होंने बताई कि महिलाएं इस्लामी पोशाक हिजाब नहीं पहनती हैं इसलिए रेप ज्यादा होते हैं.

#WATCH | Hijab means 'Parda' in Islam...to hide the beauty of women...women get raped when they don't wear Hijab: Congress leader Zameer Ahmed on #HijabRow in Hubli, Karnataka pic.twitter.com/8Ole8wjLQF

