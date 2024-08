महाराष्ट्र के बदलापुर में भारी बवाल: रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी गईं, बच्चियों से दरिंदगी पर जल उठा शहर

Badlapur Maharashtra News: महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को भारी भीड़ पहुंची. लोग यहां ट्रेन पकड़ने नहीं, बल्कि ट्रेनें रोकने आए थे. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ट्रैक पर धावा बोल दिया. प्रदर्शनकारी शहर के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि पुलिस 'देरी' कर रही है. पुलिस ने स्कूल के अटेंडेंट को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था.

घटना सामने आने के बाद बदलापुर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्कूल और थाने का घेराव किया गया. जब सुनवाई नहीं हुई तो मंगलवार सुबह लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेनों की आवाजाही रोक दी. हंगामे की वजह से मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन पर सेवाएं प्रभावित हुईं. महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर को घटना पर बयान जारी करना पड़ा.

केंद्रीय रेलवे के पीआरओ ने बताया कि अब तक 10 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को कर्जत-पनवेल-ठाणे स्टेशन के रास्ते डायवर्ट किया गया है. सीएसएमटी और अंबरनाथ के बीच लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं. बदलापुर से कर्जत तक की सेवाएं निलंबित हैं.

क्यों इतना नाराज हैं बदलापुर के लोग?

स्कूल परिसर में बच्चियों से कथित यौन शोषण का मामला 12-13 अगस्त का है. शिकायत के मुताबिक, स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ में शामिल एक व्यक्ति ने बाथरूम में ले जाकर बच्चियों का यौन शोषण किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने सूचना दिए जाने के बावजूद FIR लिखने में देरी की. 16 अगस्त को FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया. स्कूल के मुताबिक, आरोपी को संविदा पर रखा गया था.

घटना का पता चलने के बाद, शहर भर के अभिभावकों में चिंता फैल गई. माता-पिता भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों और बेहतर सुपरविजन की मांग कर रहे हैं. विरोध-प्रदर्शन के तहत मंगलवार को बदलापुर क्षेत्र में दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे. जिस स्कूल में कथित घटना हुई थी, उसे भी जबरन बंद कराया गया. स्थानीय राजनीतिक नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, 'एक सख्त आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. (मामला दर्ज होने के चार घंटे के भीतर) आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में दे दिया है. मामले की गहन जांच की जा रही है. संबंधित थाने के एक वरिष्ठ निरीक्षक खुद मामले की जांच कर रहे हैं और दो अनुभवी महिला पुलिस अधिकारी उनकी सहायता कर रही हैं. वरिष्ठ अधिकारी भी जांच की निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम सबूतों के साथ एक पुख्ता मामला तैयार किया जा सके.'

