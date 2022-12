Delhi-NCR में निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर बैन, खराब एयर क्वालिटी की वजह से लिया गया फैसला

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार को दिल्ली- एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को शाम चार बजे 407 रहा. एक्यूआई को 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वायु गुणवत्ता प्रभाग के वैज्ञानिक विजय सोनी ने रविवार को कहा, ‘आज सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता 400 के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ गंभीर श्रेणी में थी. इसके पीछे मुख्य कारण शनिवार को पूरे दिन और रात में हवाओं का शांत रहना है, जिससे वायु गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है.’ हालांकि उन्होंने कहा रविवार शाम से वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई.

Air quality in Delhi in ‘Severe’ category; Commission for Air Quality Management in NCR & adjoining areas temporarily bans construction and demolition activities in the entire NCR pic.twitter.com/2nVLVFbBjy

