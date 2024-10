Baramulla Attack Update: सरकार बनते ही कश्मीर में हमला क्यों हुआ? हथियारों का जखीरा लेकर आया आतंकी मारा गया

Jammu Kashmir Attack latest update : जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का नाग फिर से फन उठा रहा है. इसे कुचलने के लिए सेना और सुरक्षाबल कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं. ताजा मामले की बात करें तो कश्मीर के बारामुला में भयानक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के जखीरे के साथ एक आतंकवादी मारा गया वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने गांदरबल में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी.

सेना का ऑपरेशन जारी

सेना के अफसरों ने कहा, 'संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर, #भारतीय सेना और @JmuKmrPolice द्वारा उरी, बारामुला के सामान्य क्षेत्र में LOC के पास घुसपैठ का इनपुट मिला था. जिसके बाद हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू किया. सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और आतंकवादियों को चुनौती दी तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की. हमारे सतर्क सैनिकों ने प्रभावी गोलीबारी से जवाब दिया'.

Update OP ROCK, #Baramulla

The joint team neutralised one heavily armed terrorist and recovered 01xAK Rifle, 02xAK Magazines, 57xAK Rounds, 02xPistols, 03xPistol Magazines and other war-like stores from the site.

Search of the area is underway and Operation is in progress.… pic.twitter.com/rd3rtybKRJ

