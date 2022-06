(UPSC Recruitment 2022): यूपीएससी (UPSC)के इन पदों पर आवेदन के बचे है पांच दिन, जल्द करें अप्लाई

पटनाः (UPSC Recruitment 2022): संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी -2022) के लिए आवेदन करने के लिए केवल पांच दिन बचे हैं. इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ड्रग इंस्पेक्टर, मास्टर, मिनरल ऑफिसर, असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर लेक्चरर (टेक्सटाइल प्रोसेसिंग) और अन्य पदों पर UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (UPSC Recruitment 2022) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून है.

योग्य उम्मीदवार इन लिंक पर सीधे कर सकते है अप्लाई

जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो सीधे इस लिंक https://upsconline.nic.in/ora/VacancyNotice पर क्लिक करके भी इन पदों (UPSC Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/Advt-No-10-2022-engl के माध्यम से भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (UPSC Recruitment 2022) देख सकते हैं. इस भर्ती (UPSC Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 161 पदों को भरा जाएगा.

कैसे करें अप्लाई

सबसे पहले UPSC की अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए https://upsconline.nic.in/ora/VacancyNotice के लिंक पर क्लिक करें. फिर Click Here for PART I भाग- I के लिए यहां क्लिक करें. इसके बाद एक पेज ओपेन होगा, वहां निर्देश दिया हो गया है, उस पढ़ने के बाद YES वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर एक पेज ओपेन होगा, जिसमें मांगी गई जानकारी सावधानी पूर्वक भरें इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें . फोटो, साइन और फोटो पहचान पत्र अपलोड करें. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.

किस पद पर है कितनी वैकेंसी

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार के लिए ड्रग इंस्पेक्टर में 3 पद, असिस्टेंट कीपर में 1 पद, मास्टर में 1पद, मिनरल ऑफिसर में 20 पद, असिस्‍टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्‍टेंट डायरेक्‍टर में 20 पद, सीनियर लेक्चरर (टेक्सटाइल प्रोसेसिंग) में 2 पद, वाइस प्रिंसिपल में 131 पद,सीनियर लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) में 1 पद पर भर्ती है.

यूपीएससी के लिए योग्यता के क्या है मानदंड

ड्रग इंस्पेक्टर – प्रासंगिक विषय में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए.

असिस्टेंट कीपर – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए.

मास्टर – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षण में डिग्री होना चाहिए.

मिनरल ऑफिसर- जियोलॉजी या एप्लाइड जियोलॉजी या इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री या माइनिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए.

असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

सीनियर लेक्चरर (टेक्सटाइल प्रोसेसिंग) – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में डिग्री या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल केमिस्ट्री या टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए.

वाइस-प्रिंसिपल- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए.

सीनियर लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) – भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की किसी एक अनुसूचियों में शामिल विश्वविद्यालय या समकक्ष योग्यता और एक राज्य चिकित्सा रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान या समकक्ष से M.D. (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) / M.D. (सामुदायिक चिकित्सा) की डिग्री होनी चाहिए.

यूपीएससी पंजीकरण की आयु सीमा

ड्रग इंस्पेक्टर – 30 वर्ष, असिस्टेंट कीपर – 30 वर्ष, मास्टर – 38 वर्ष, खनिज अधिकारी – 30 वर्ष, असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर -30 साल, सीनियर लेक्चरर (टेक्सटाइल प्रोसेसिंग) – एससी के लिए 40 साल और ओबीसी के लिए 38 साल, उप-प्राचार्य -35 वर्ष, सीनियर लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) – 55

सेलेक्शन प्रोसेस

यूपीएससी की तरफ से यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स और यूपीएससी भारतीय वन सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स एग्जाम एक ही होने वाला है. यानी सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ही भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा के दूसरे चरण में जाने का मौका दिया जाएगा.

