अस्पतालों में Oxygen- Remdesivir इंजेक्शन की नहीं होगी कमी: मंगल पांडेय

Patna: बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है. इस बीच, ऑक्सीजन व रेमिडिसिवर इंजेक्शन की उप्लब्धता पर उठ रहे सवालों पर जवाब देने के लिए खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सामने आए.

Mangal Pandey ने कहा, 'ऑक्सीजन (Oxygen) और रेमिडिसिवर (Remdesivir) की उपलब्धता बढ़ाई गई है. हम अस्पतालों में भी बिस्तर बढ़ा रहे हैं. हम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर अधिक परीक्षण कर रहे हैं. हमारा उद्देश्य अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा करना है.'

Availability of oxygen and Remdesivir have been increased. We are also increasing beds in hospitals. We are doing more testing at bus stands and railway stations. Our aim is to protect our frontline workers: Bihar Health Minister Mangal Pandey pic.twitter.com/81VsV4Avi3

