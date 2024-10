Baba Siddique: बाबा सिद्दीकी ने तेजस्वी यादव को बताया था देश का भविष्य, मर्डर के बाद बयान हो रहा वायरल

Baba Siddique On Tejashwi Yadav: मुंबई में एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या किए जाने से महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है. बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किये जा रहे हैं. बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. तेजस्वी ने बाबा सिद्दीकी के लिए अपने शोक संदेश में अधिकतर उर्दू लफ्जों (शब्दों) का ही इस्तेमाल किया है और इसको लेकर वह ट्रोल हो गए. वहीं दूसरी ओर बाबा सिद्दीकी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. दिवंगत एनसीपी नेता ने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने तेजस्वी को बिहार ही नहीं बल्कि देश का भविष्य बताया.

बाबा सिद्दीकी ने कहा था कि वह अकेला पूरे देश की गवर्मेंट से लड़ा. मैं समझता हूं कि He is the future of the country not Bihar. He is young. He got a vision and he was alone campaigning in one helicopter. हार-जीत तो राजनीति में चलती रहती है. मुझे यकीन है कि He will emerge as a strong leader of the country. इस वीडियो को राजद नेता प्रियांशू कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' से शेयर किया है.

वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शोक जताते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा था कि महाराष्ट्र के वरीय नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का समाचार बेहद दुखद है. परवरदिगार से इल्तिजा है कि मरहूम को जन्नत में आला मकाम दें और परिजनों को सब्र और हिम्मत. महाराष्ट्र में NDA शासन में लगातार हो रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को क्या नाम देंगे?

