IPL से पहले धोनी की चेन्नई सुपरकिंग्स ने रचा इतिहास, बनी ये कारनामा वाली पहली फ्रेंचाइजी

Ranchi: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 15वें सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 7,600 करोड़ रुपये हो गई है. ग्रे मार्केट में 210-225 रुपये से प्राइस बैंड में कारोबार कर रहा है. महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की अगुवाई वाली सीएसके, जिसने पिछले साल दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता था, अब उसकी मूल इकाई इंडिया सीमेंट्स की तुलना में अधिक मार्केट वैल्यू है. शुक्रवार को इंडिया सीमेंट्स का मार्केट कैप 6,869 करोड़ रुपये रहा.

दो प्रमुख कारणों से सीएसके का मार्केट कैप अपनी मूल इकाई से आगे निकल गया है. पहला, टीम का दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीतना और दूसरा, दो नई फ्रेंचाइजी को रिकॉर्ड कीमतों पर आगामी सीजन में जुड़ना.

संजीव गोयनका (Sanjeev Goenka) के नेतृत्व वाले आरपीएसजी समूह ने लखनऊ फ्रेंचाइजी (Lucknow Super Giants) को 7,090 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के अधिकार 5,625 करोड़ रुपये में हासिल किए.

इंडिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन (N Srinivasan) के हवाले से शुक्रवार को कहा गया कि, 'सीएसके ब्रांड इंडिया सीमेंट्स को पछाड़ देगा. अगर आप फ्रेंचाइजी के इतिहास को देखें तो अमेरिका में आधारित लीग, यह सब कुछ आगे बढ़ा देगी. क्रिकेट के लिए जुनून भारत में बहुत अधिक है.'

(इनपुट:आईएएनएस)