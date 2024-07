Kannadigas Reservation Bill: टेक्नोलॉजी पर तो नहीं होगा असर? कर्नाटक में 100 फीसदी आरक्षण पर किरण मजूमदार-शॉ को है ये टेंशन

Kiran Mazumdar-Shaw On Reservation: बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण अनिवार्य करने वाले कर्नाटक सरकार के विधेयक के समर्थन मे आगे आई हैं. लेकिन वह राज्य के तकनीकी नेतृत्व के स्टेटस को सुरक्षित रखने की जरूरत पर भी जोर दे रही हैं.

किरण मजूमदार-शॉ का कर्नाटक के स्टेटस को बचाने पर जोर

प्रसिद्ध महिला उद्दमी किरण मजूमदार-शॉ ने कहा कि कर्नाटक में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण को अनिवार्य करने वाला नया विधेयक रोजगार पैदा करने के लिए एक समझने लायक कदम है. हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि इस विधेयक से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लीडर के रूप में कर्नाटक के स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए.

निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य

किरण मजूमदार-शॉ ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले कर्नाटक के नए विधेयक पर प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे को टैग करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, “एक टेक हब के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की जरूरत है और इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है.”

उन्होंने आगे कहा कि हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए. ऐसी चेतावनी होनी चाहिए जो इस नीति से ज्यादा से ज्यादा कुशल लोगों की भर्ती को छूट दे.

As a tech hub we need skilled talent and whilst the aim is to provide jobs for locals we must not affect our leading position in technology by this move. There must be caveats that exempt highly skilled recruitment from this policy. @siddaramaiah @DKShivakumar @PriyankKharge https://t.co/itYWdHcMWw

