चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी का आरोप, 'कांग्रेस MeToo के आरोपी को बना रही सीएम'

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मीटू (MeToo) मामले को लेकर चर्चाओं में रहे चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है. इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) हमलावर हो गई है. अब बीजेपी नेता अमित मालवीय (Amit Malviya) ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसा है.

अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा, 'कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना, जिन्होंने तीन साल पुराने ‘मीटू’ मामले में कार्रवाई का सामना किया था. उन्होंने कथित तौर पर वर्ष 2018 में एक महिला IAS अधिकारी को अनुचित संदेश भेजा था. उस मामले को दबा दिया गया था, लेकिन पंजाब महिला आयोग द्वारा नोटिस भेजने के बाद दोबारा खुल गया. बहुत बढ़िया, राहुल.'

अपने दूसरे ट्वीट में मालवीय ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में, राजस्थान में कांग्रेस ने बाल विवाह को रजिस्टर्ड करने, इसे वैधता देने और युवा लड़कियों को उनके बड़े होने के वर्षों से लूटने के लिए एक विधेयक पारित किया, और अब एक MeToo आरोपी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया है. अब राहुल गांधी के महिला सशक्तिकरण पर धर्मपरायणता की प्रतीक्षा करें.'

In the last few days, Congress in Rajasthan passed a bill to register child marriages, giving it legitimacy and robbing young girls of their growing up years, and now has elevated a #MeToo accused as CM of Punjab.

Let’s wait for Rahul Gandhi to pontificate on women empowerment…

— Amit Malviya (@amitmalviya) September 19, 2021