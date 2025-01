हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है... अश्विन की टिप्पणी का BJP के अन्नामलाई ने किया समर्थन, जानिए क्या कहा?

टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर और पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपने बयान से तहलका मचा दिया है. अश्विन ने तमिलनाडु में एक कॉलेज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एक कड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि यह केवल एक आधिकारिक भाषा है. इस बीच तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई (K. Annamalai) ने भी ऑफ स्पिनर की टिप्पणी को सही ठहराया है.

कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बोले अश्विन

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने गुरुवार को एक प्राइवेट कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के दौरान ये टिप्पणियां कीं. कार्यक्रम के दौरान अश्विन ने छात्रों से पूछा कि वे अपने संबोधन के लिए कौन सी भाषा पसंद करते हैं. कुछ लोगों ने अंग्रेजी को चुना, जबकि अधिकांश ने तमिल को प्राथमिकता दी. दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने हिंदी का जिक्र किया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. पूर्व भारतीय गेंदबाज ने तमिल में कहा, 'हिंदी? कोई जवाब नहीं. मैंने सोचा कि मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए- यह हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि आधिकारिक भाषा है.'

Tamil Nadu: Former off spinner Ravichandran Ashwin says, "...I thought I'd say it all. It's (Hindi) not our national language; It's an official language. Okay, anyway"

अन्नामलाई ने किया अश्विन की टिप्पणी का समर्थन

इस बीच, तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई (K. Annamalai) ने भी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की टिप्पणी को सही ठहराया है. अश्विन की टिप्पणी पर उन्होंने कहा, 'सही है. यह हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जैसा कि अन्नामलाई आपको बता रहे हैं. ऐसा सिर्फ मेरे प्रिय मित्र अश्विन का ही नहीं कहना है कि यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है. यह एक संपर्क भाषा थी, यह सुविधा की भाषा है.'

#WATCH | Madurai: On cricketer Ravichandran Ashwin's "Hindi not our national language" statement, Tamil Nadu BJP president K Annamalai says, "Correct. It is not our national language which Annamalai is also telling you. Not only my dear friend Ashwin has to say that...It is not… pic.twitter.com/hddBuznvy8

— ANI (@ANI) January 10, 2025