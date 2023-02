BJP Attacks TMC: ममता की पार्टी पर नड्डा का करारा प्रहार, बोले- TMC का मतलब- टेरर-माफिया-करप्शन

JP Nadda on TMC: बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को प.बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. बीजेपी अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को आतंक, माफिया और भ्रष्टाचार का पर्याय करार दिया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने TMC पर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लागू होने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं करने का आरोप लगाया. टीएमसी के शासन में राज्य के ठहर जाने का दावा करते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा ममता बनर्जी के जंगलराज को खत्म करेगी.

उन्होंने कहा, 'जब पीएमएवाई का ऑडिट किया जा रहा है तब बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं. इससे पता चला है कि जिन लोगों के पास तीन मंजिला-दो मंजिला मकान हैं, उन्हें इस योजना के तहत मकान मिले हैं. पश्चिम बंगाल में यह स्थिति है.' नड्डा ने यह भी कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी पश्चिम बंगाल महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की सूची में टॉप पर है. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, 'टीएमसी यानी टेरर (आतंक), माफिया और करप्शन (भ्रष्टाचार) है. पश्चिम बंगाल में हर जगह भ्रष्टाचार है. चाहे एसएससी भर्ती हो या किसी अन्य प्रकार की भर्ती, नौकरियां बेची जा रही हैं.'

There'll be change in Bengal. 'Jungleraj' of CM Mamata Banerjee will going to end. There's no governance here. Many development projects were initiated by Centre in Bengal. We distributed rice & wheat to people but TMC workers stole ration items: BJP chief JP Nadda in Bardhaman pic.twitter.com/25Pd2p0X1G

— ANI (@ANI) February 12, 2023