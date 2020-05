Gautam Gambhir ने केजरीवाल को याद दिलाया उनका ये वादा, बोले- 'कर रहा हूं इंतजार'

नई दिल्ली: पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार के साथ जुबानी जंग जारी है. गौतम गंभीर ने एक बार फिर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें उनका किया वादा याद दिलाया है. गंभीर ने कहा कि उन्हें अभी भी केजरीवाल की ओर से शुरू किए जाने वाले 50 किचन की डिटेल्स का इंतजार है.

गौतम गंभीर एक ट्वीट में लिखते हैं- 'शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी अपने लोगों से पूरे दिन के काम की जानकारी लेने के लिए. पीपीई किट्स, राशन और खान से लेकर मास्क तक. उम्मीद है कि वह यह नहीं कहते होंगे कि मैं काम नहीं कर रहा हूं. अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया अब आप 30 दिन पहले फोन पर किए गए वादे के मुताबिक, 50 किचन की डिटेल्स को साझा करें. अभी भी इंतजार कर रहा हूं.'

Thank u @ArvindKejriwal ji for asking ur followers to share my work all day. From PPE Kits, dry ration to cooked food & face shields! Hope now they won't say I'm not working! Now pls share details of 50 kitchens u promised us on con call 30 days back if u hav any! Still waiting!

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 8, 2020