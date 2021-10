प्रभाकर साईल ने पैसे लेकर समीर वानखेड़े पर लगाए आरोप? स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई ये बात

मुंबई: आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan Drugs Case) में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं. केस में गवाह प्रभाकर साईल (Prabhakar Sail) द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर 8 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगाए हैं. अब इस मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रभाकर साईल ने पैसे के लिए यह किया है. हालांकि Zee News स्टिंग की पुष्टि नहीं करता है.

स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बीजेपी नेता मोहित कंबोज (Mohit Kamboj) ने ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है, 'नोटरी रामजी गुप्ता (Ramji Gupta) का स्टिंग ऑपरेशन. रामजी ने कहा कि प्रभाकर साईल (Prabhakar Sail) ने किरण गोसावी से पैसे के लिए ये सब किया है. वो साफ कह रहे हैं मियां नवाब और मनोज इसके पीछे हैं.'

ये भी पढ़ें- समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप तो बचाव में उतरीं उनकी पत्नी, बताई पूरी सच्चाई

मोहित कंबोज (Mohit Kamboj) ने दावा किया है कि यह स्टिंग नोटरी रामजी गुप्ता (Ramji Gupta) है, जिसमें वह कह रहा है कि किरण गोसावी से प्रभाकर साइल ने पैसे मांगे थे, क्योंकि उसके यहां बॉडीगार्ड था और उसको लेकर यह सब कुछ हुआ है.

String Operation of Notary Ram Ji Gupta : Ram ji says #PrabhakarSail Has Done All This For Money From Kiran Gosavi ! Clearly saying मियाँ Nawab and Manoj is Behind This ! #AryanKhan https://t.co/XyzphQE2Xb pic.twitter.com/FMGYvquQ2r — Mohit Bharatiya ( Mohit Kamboj ) (@mohitbharatiya_) October 26, 2021

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) ने ट्वीट कर एक नया लेटर शेयर किया है और दावा किया है कि एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें यह चिट्ठी दी है. लेटर को शेयर करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं यह पत्र डीजी नारकोटिक्स को फॉरवर्ड कर रहा हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पत्र को समीर वानखेड़े पर की जा रही जांच में शामिल किया जाए.

Here are the contents of the letter received by me from an unnamed NCB official.

As a responsible citizen I will be forwarding this letter to DG Narcotics requesting him to include this letter in the investigation being conducted on Sameer Wankhede pic.twitter.com/SOClI3ntAn