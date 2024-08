किसी ईमानदार को बनाया जाए SEBI चीफ… BJP नेता ने कर दी मांग, दिल्ली HC में दायर की जनहित याचिका

Subramanian Swamy PIL: हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी संग्राम मचा हुआ है और सरकार लगातार निशाने पर है. विपक्ष ने सेबी चीफ से इस्तीफे की मांग की है तो बीजेपी ने इसे बेबुनियाद बताया है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सेबी ने तो सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है. इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने भी इस मुद्दे को उठाया है और सेबी चीफ के पोस्ट पर किसी ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की मांग की है. बता दें कि अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में उपयोग किए गए ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी रही है.

किसी ईमानदार को बनाया जाए SEBI चीफ: स्वामी

सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) को हटाने की मांग की है. हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर किए एक पोस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 'सेबी अध्यक्ष के खिलाफ हितों के टकराव का मामला दूसरी बार उठा है. वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि बचाने के लिए उनकी जगह किसी ईमानदार व्यक्ति को लाया जाना चाहिए. मेरी एक्सिस जनहित याचिका (PIL) सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रथम पीठ में सूचीबद्ध है. मैंने पहले ही हितों के टकराव को लेकर हलफनामा दायर कर दिया है.'

2nd time conflict of interest issue arose against SEBI Chairperson. Replace her with someone honest to save India’s image amongst global investors. My Axis PIL is listed in Delhi High Court CJ ‘s First Bench tomorrow. I had already filed an affidavit on the conflict.…

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 11, 2024