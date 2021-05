Black Day मनाने को लेकर Delhi Borders पर बवाल, हंगामे के बीच भड़के Rakesh Tikait

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (Farm Bill) के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmer's Protest) के छह महीने पूरे होने पर बुधवार को किसान यूनियनों ने दिल्ली की सीमाओं पर ‘काला दिवस’ (Black Day) मनाया. इस कड़ी में गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन की कमान राकेश टिकैत (Rakesh Tikait ) ने संभाली थी. यहां जमकर हंगामा हुआ लोगों की भीड़ जुटाकर कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं.

गाजीपुर में किसानों नेताओं की शय पर जमकर हंगामा हुआ. राकेश टिकैत ने खुले आम कैमरे पर कहा कि हंगामा होगा. पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बावजूद किसान नहीं माने. हांलाकि किसानों के इस कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही दिल्ली पुलिस ने लोगों से कोविड स्थिति और लॉकडाउन के कारण सभाएं नहीं करने की अपील की थी.

गाजीपुर बॉर्ड़र पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया जिसे जैसे तैसे शांत कराया गया. जब टिकैत से पूछा कि भीड़ क्यों आई तो वो भड़क गए. उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि जिसको जो करना है कर लो. इसी दौरान वहां पर सरकार का पुतला फूकने की कोशिश की गई.

संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के छह महीने पूरे होने पर 26 मई को ‘काला दिवस’ मनाने का ऐलान किया था. इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी काली पगड़ी पहनी. आज काले झंडे फहराने के साथ टिकैत ने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है इसलिए हमने काले झंडे उठाए. मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

We're also carrying the tricolour. It has been 6 months now, but Govt is not listening to us. So farmers are putting up black flags. It'll be done peacefully. We're following COVID protocols. Nobody is coming here. People are putting up flags wherever they are: Rakesh Tikait, BKU pic.twitter.com/2x3Yb7gJ4a

