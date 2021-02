Uber को ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ड्राइवरों को माने कंपनी कर्मचारी; दे मूलभूत सुविधाएं

लंदन: मोबाइल ऐप आधारित कैब सर्विस (Mobile App Cab Service) उबर (Uber) को बड़ा झटका लगा है. वह ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट (British Supreme Court) में चल रहा मुकदमा हार गई है. कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह साथ में अटैच ड्राइवरों (Driver) को कंपनी का कर्मचारी माने और उसी हिसाब से उन्हें सुविधाएं प्रदान करे.

ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट (British Supreme Court) ने कहा कि उबर कंपनी (Uber) अपने ड्राइवरों को 'सेल्फ इंप्लॉइड' यानी स्व-रोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकती. कोर्ट ने आदेश दिया कि उबर कंपनी को अपने ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन, बीमार रहने के दौरान वेतन भुगतान और छुट्टियों जैसी सुविधाएं देनी होंगी.

बता दें कि उबर (Uber) और ड्राइवरों के एक समूह के बीच पिछले 5 साल से इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई चल रही थी. इससे पहले ब्रिटेन के रोजगार न्यायाधिकरण, रोजगार अपीलीय न्यायाधिकरण और अपीलीय अदालत ने भी इस मामले में उबर के ड्राइवरों के पक्ष को सही ठहराया था.

Britain's Supreme Court ruled that a group of Uber drivers are entitled to worker rights such as the minimum wage, in a blow to the ride-hailing service that has ramifications for millions of others https://t.co/YJ8rZheVNV pic.twitter.com/ngVnfPFQjR

