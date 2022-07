फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनाती के लिए सेना ने बनाई खास रणनीति, जवानों को मिला 'सुरक्षा कवच'

All weather containers on LoC: BSF की फॉरवर्ड पोस्ट पर सर्दियों के दौरान काफी मौसम काफी ठंडा रहता है और तब यहां का तापमान -30 से -40 डिग्री तक चला जाता है. पहली बार LoC पर BSF के जवानों को ठंड से बचाने के लिए खास तरीके के PUF शेल्टर यानी All Weather Shelter लगाए जा रहे हैं.