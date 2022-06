Azamgarh Election Result: आजमगढ़ में हार के बाद भी मायावती को इस बात की खुशी, कार्यकर्ताओं से की ये अपील

Mayawati is happy with BSP Performance in Parliamentary Bypoll: बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव (Azamgarh Lok Sabha Bypoll) में पार्टी के प्रदर्शन से खुशी जाहिर की और पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी रखने की अपील की.