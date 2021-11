राजस्थान में गहलोत सरकार का कैबिनेट विस्तार, इन मंत्रियों को दिलाई गई शपथ

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के नेतृत्व में कैबिनेट का विस्तार (Rajasthan Cabinet Reshuffle) होने जा रहा है. हालांकि इससे पहले पार्टी में संग्राम शुरू हो गया है. कैबिनेट में जगह न मिलने से कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं.

राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. कैबिनेट मंत्रियों के रूप में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश बैरवा, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंदराम मेघवाल और शकुंतला रावत को शपथ ली.

A total of 15 Rajasthan leaders, including 11 cabinet ministers, to take oath as part of the state cabinet reshuffle pic.twitter.com/1crm8Rzfje

— ANI (@ANI) November 20, 2021