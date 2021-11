राजस्थान में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट हुई जारी, इन 15 नेताओं को मिलेगा मौका

जयपुर: शनिवार शाम राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ तब आ गया जा मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होते ही सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया. वहीं, मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि अब जो मंत्री रहेंगे वह रविवार को 2 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और वहीं से मंत्री मंत्री पद की शपथ लेने जाएंगे. इस मामले में देर रात यह पुष्टि हुई कि राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए 11 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों समेत राजस्थान के कुल 15 नेताओं की एक लिस्ट तैयार की गई है.

A total of 15 Rajasthan leaders, including 11 cabinet ministers, to take oath as part of the state cabinet reshuffle pic.twitter.com/1crm8Rzfje

