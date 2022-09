आखिरकार BJP के हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में किया विलय

Punjab Congress: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं. उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर दिया है. उनके साथ ही कई अन्य नेता भी भाजपा का हिस्सा हो गए हैं. पंजाब में उनकी पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी.

Former Punjab CM Capt Amarinder Singh joins BJP; merges his party Punjab Lok Congress (PLC) with BJP pic.twitter.com/nXCINNzNLI

— ANI (@ANI) September 19, 2022