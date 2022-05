CBI Arrested: सीबीआई ने गृह मंत्रालय के इतने अधिकारियों को धर-दबोचा, भ्रष्टाचार के लगे आरोप

Corruption Charges: भारत की राजनीति को भ्रष्टाचार अंदर से खोखला करने का काम करता है. ऐसे में सीबीआई ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) के कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार (Arrest) किया है.